Chi sono i furbetti del cartellino e cosa rischiano secondo la legge italiana (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le notizie di cronaca spesso ci raccontano delle “imprese” dei cosiddetti “furbetti del cartellino“, ovvero lavoratori subordinati che, di fatto, non rispettano gli obblighi di legge in materia di timbratura del cartellino sul luogo di lavoro. sono ben noti i casi di chi non va in ufficio, perché l’amico collega timbra al posto suo, oppure quelli di chi preferisce andare a lavoro, timbrare e poi uscire per andare a correre al parco, fare la spesa o bere qualcosa al bar. Gli episodi di questo tipo in Italia sono innumerevoli, ma il punto qui è il seguente: che cosa rischiano i furbetti del cartellino? ovvero a quali illeciti – e conseguenti sanzioni – vanno incontro, comportandosi così? Vediamolo. ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le notizie di cronaca spesso ci raccontano delle “imprese” dei cosiddetti “del“, ovvero lavoratori subordinati che, di fatto, non rispettano gli obblighi diin materia di timbratura delsul luogo di lavoro.ben noti i casi di chi non va in ufficio, perché l’amico collega timbra al posto suo, oppure quelli di chi preferisce andare a lavoro, timbrare e poi uscire per andare a correre al parco, fare la spesa o bere qualal bar. Gli episodi di questo tipo in Italiainnumerevoli, ma il punto qui è il seguente: chedel? ovvero a quali illeciti – e conseguenti sanzioni – vanno incontro, comportandosi così? Vediamolo. ...

NicolaPorro : Il capoluogo lombardo è imbiancato. Dove sono gli spazzaneve? La pala non la potremmo dare a chi ha il… - FedericoDinca : Chi ha preso di mira con ingiurie e minacce #ClaudiaAlivernini è il prodotto di una subcultura pericolosa che antep… - vascorossi : 'Grazie, sono molto contento di ricevere il premio Tenco, che non è per tutti e non è da tutti ricevere. E anche pe… - Zorzina3 : @AngelaD206 Tesoro bello. Come ho scritto sopra, a me non frega nulla di giulia. Critico il gesto, perché mi fa sch… - fundio63 : RT @alessioviola: Ciao sono Alessio non ho pin e puk della cie. Ho ricevuto metà pin e metà puk della cie quando ho chiesto la cie, altra m… -