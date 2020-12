Chi era la moglie di Marino Bartoletti, Carla Brunelli e il dramma della morte (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Carla Brunelli, 65 anni, è morta a causa di un incidente domestico avvenuto nella casa dove viveva col marito, a Bologna. La moglie di Marino Bartoletti è rimasta schiacciata da una porta di sicurezza elettrica scorrevole. Questa gli è caduta addosso, schiacciandola contro il muro. Il primo ad accorgersi di quanto accaduto è stato proprio il giornalista sportivo, che ha chiamato i soccorsi, ma per la moglie non c’è stato nulla da fare. Un lutto, quello di Marino Bartoletti, che ha unito il mondo dello sport, in un unico abbraccio nei confronti suoi e delle sue figlie. Da Ivan Zazzaroni a Moreno Moser, fino a Paola Ferrari, ma anche gente dello spettacolo, come la band dei Pooh, in tanti hanno riservato un messaggio di vicinanza al noto giornalista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020), 65 anni, è morta a causa di un incidente domestico avvenuto nella casa dove viveva col marito, a Bologna. Ladiè rimasta schiacciata da una porta di sicurezza elettrica scorrevole. Questa gli è caduta addosso, schiacciandola contro il muro. Il primo ad accorgersi di quanto accaduto è stato proprio il giornalista sportivo, che ha chiamato i soccorsi, ma per lanon c’è stato nulla da fare. Un lutto, quello di, che ha unito il mondo dello sport, in un unico abbraccio nei confronti suoi e delle sue figlie. Da Ivan Zazzaroni a Moreno Moser, fino a Paola Ferrari, ma anche gente dello spettacolo, come la band dei Pooh, in tanti hanno riservato un messaggio di vicinanza al noto giornalista ...

