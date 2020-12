Chi è Victoria Stella Doritou, la modella ed influencer fidanzata di Irama (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Victoria Stella Doritou è una modella di origini cipriote ed influencer che vediamo al fianco di Irama. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta a Parigi fuori da un hotel a marzo del 2019. La loro storia come tante nell’ultimo anno ha dovuto fare i conti con la distanza sociale, che ha portato la modella ed il vincitore di Amici17 a trascorrere molto tempo lontani l’uno dall’altra. Victoria nasce nel 1997 a Limisso (Creta) e sin da bambina nutre due grandi passioni per la moda e la danza. Pratica danza classica ma interrompe il percorso per dedicarsi esclusivamente alla moda, ammaliata dal mito di Coco Chanel, sua musa ispiratrice. Terminati gli studi in Ungheria presso il Magyar Tancmuveszeti Egyetem inizia il viaggio nel mondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è unadi origini cipriote edche vediamo al fianco di. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta a Parigi fuori da un hotel a marzo del 2019. La loro storia come tante nell’ultimo anno ha dovuto fare i conti con la distanza sociale, che ha portato laed il vincitore di Amici17 a trascorrere molto tempo lontani l’uno dall’altra.nasce nel 1997 a Limisso (Creta) e sin da bambina nutre due grandi passioni per la moda e la danza. Pratica danza classica ma interrompe il percorso per dedicarsi esclusivamente alla moda, ammaliata dal mito di Coco Chanel, sua musa ispiratrice. Terminati gli studi in Ungheria presso il Magyar Tancmuveszeti Egyetem inizia il viaggio nel mondo ...

ledcorsaaiir : @flowyrus più che altro secondo me far vedere la diversità è un messaggio bellissimo, far vedere che non siamo tutt… - Carlus69993287 : @bissi_patrizia @Victoria_Wet @noitre32 Davvero chi è stato?? - Victoria_Wet : RT @OmegaSlayer: 'Se infermieri e dottori non si fanno vaccinare, che cambino professione!' E se il 50% del personale sanitario si dimette… - bissi_patrizia : @Victoria_Wet @noitre32 Ma esattamente chi ha mentito? - Victoria_Wet : RT @GagliardoneS: Chi ha delle patologie gravi, se muore, muore di virus cinese. Se invece muore dopo il vaccino, è colpa delle patologie g… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Victoria Chi è Victoria Stella Doritou, la modella ed influencer fidanzata di Irama Metropolitan Magazine Italia Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Lui: “sto meglio con una donna a fianco”

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama: dal sogno di diventare una ballerina di danza classica a fotomodella e influencer ...

Facili e iconiche, le migliori acconciature per Capodanno 2021 ispirate alle dive

Dalle bombature anni 60 alle onde delle Angeli di Victoria's Secret 12 hairstyle da testare (non solo) il 31 dicembre.

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama: dal sogno di diventare una ballerina di danza classica a fotomodella e influencer ...Dalle bombature anni 60 alle onde delle Angeli di Victoria's Secret 12 hairstyle da testare (non solo) il 31 dicembre.