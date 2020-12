Che tonfo LG Wing: i volumi di vendita deludono le aspettative (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un rapporto stima che le vendite di LG Wing siano estremamente basse, addirittura pari ad appena 50.000 unità L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un rapporto stima che le vendite di LGsiano estremamente basse, addirittura pari ad appena 50.000 unità L'articolo proviene da TuttoAndroid.

malanovao : @AlanPanassiti @riktroiani @agambella Con tanta roba che nel frattempo avrà fatto un tonfo pesante, incluso lui. - JamesB04016 : @borghi_claudio Che senso ha nessuno incentivo alla spesa complice la chiusura dei negozi, si vede che senza cashba… - pirata970 : @laldo19 Io ricordo solo Svindal, che dopo un tonfo epico a Kitzh, è arrivato fino alla motoslitta del medico con u… - Ilsuperbo89 : Mamma mia che tonfo per #ViaggioNellaGrandeBellezza. Neanche le fiction stanno messe così male. Spiace dirlo ma Ca… - Nina43115057 : @BarbaraColosimo Hai sentito il tonfo di me che cado per terra con la bavetta alla bocca? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Che tonfo Wonder Woman 1984, che tonfo! Su IMDb è il peggior punteggio per un film del DCEU Everyeye Cinema Che tonfo LG Wing: i volumi di vendita deludono le aspettative

Il titolo della nostra recensione LG Wing è stato decisamente profetico, soprattutto quando ci riferiamo al fatto che si tratta di uno smartphone per pochi. Evidentemente la nostra sensazione è la ste ...

Suv, elettriche, ibride e sportive: tutte le novità 2021

Suv, berline, supersportive con alimentazioni termiche, ibride e anche full electric. Dopo un 2020 segnato dalla pandemia Covid-19, che ha provocato il tonfo del mercato delle quattro ruote, la maggio ...

Il titolo della nostra recensione LG Wing è stato decisamente profetico, soprattutto quando ci riferiamo al fatto che si tratta di uno smartphone per pochi. Evidentemente la nostra sensazione è la ste ...Suv, berline, supersportive con alimentazioni termiche, ibride e anche full electric. Dopo un 2020 segnato dalla pandemia Covid-19, che ha provocato il tonfo del mercato delle quattro ruote, la maggio ...