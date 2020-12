Che cosa abbiamo fatto nel 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2 aprile 2020 è nato Facta, un progetto dedicato alla verifica delle notizie e impegnato ogni giorno nella lotta alla disinformazione. Nascere nel pieno della pandemia da Covid-19 è stata una sfida impegnativa. abbiamo provato a fare la differenza lavorando, in un momento di grande emergenza, a favore di un’informazione precisa, attenta, basata sui dati ufficiali e che tenesse sempre conto del parere degli esperti. Al momento del lancio l’impegno della nostra redazione, sintetizzato nel nostro slogan «Scegli a chi non credere», era – ed è ancora oggi – quello di diventare uno strumento utile ai cittadini e di contribuire direttamente ad una migliore qualità dell’informazione. Cerchiamo di farlo ogni giorno e il supporto dei nostri lettori è stato sin da subito fondamentale: grazie alle loro segnalazioni scegliamo quali argomenti ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2 aprileè nato Facta, un progetto dedicato alla verifica delle notizie e impegnato ogni giorno nella lotta alla disinformazione. Nascere nel pieno della pandemia da Covid-19 è stata una sfida impegnativa.provato a fare la differenza lavorando, in un momento di grande emergenza, a favore di un’informazione precisa, attenta, basata sui dati ufficiali e che tenesse sempre conto del parere degli esperti. Al momento del lancio l’impegno della nostra redazione, sintetizzato nel nostro slogan «Scegli a chi non credere», era – ed è ancora oggi – quello di diventare uno strumento utile ai cittadini e di contribuire direttamente ad una migliore qualità dell’informazione. Cerchiamo di farlo ogni giorno e il supporto dei nostri lettori è stato sin da subito fondamentale: grazie alle loro segnalazioni scegliamo quali argomenti ...

