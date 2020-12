Certificato vaccino su Google Pay e Apple Wallet negli USA (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il passaporto sanitario è un’idea su cui si potrebbe ragionare nel futuro come prova comprovata di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19. Ne ha parlato ieri il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, spiegando a cosa potremmo andare incontro (il documento potrebbe essere necessario per lo svolgimento di alcune attività non meglio specificato, tra cui probabilmente i viaggi all’estero). negli USA si è andati già oltre: i casi di positività registrati sono più di 160 mila ogni giorno, ed è quindi ovvio prendere tutte le precauzioni del caso. La campagna vaccinale localmente è partita da diversi giorni, tirando subito in ballo i servizi dei più celebri sistemi di mobile payment, portafoglio virtuale e piattaforma di pagamenti online. Come riportato da ‘bloomberg.com‘, è possiile integrare l’attestato di vaccinazione in Google Pay e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il passaporto sanitario è un’idea su cui si potrebbe ragionare nel futuro come prova comprovata di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19. Ne ha parlato ieri il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, spiegando a cosa potremmo andare incontro (il documento potrebbe essere necessario per lo svolgimento di alcune attività non meglio specificato, tra cui probabilmente i viaggi all’estero).USA si è andati già oltre: i casi di positività registrati sono più di 160 mila ogni giorno, ed è quindi ovvio prendere tutte le precauzioni del caso. La campagna vaccinale localmente è partita da diversi giorni, tirando subito in ballo i servizi dei più celebri sistemi di mobile payment, portafoglio virtuale e piattaforma di pagamenti online. Come riportato da ‘bloomberg.com‘, è possiile integrare l’attestato di vaccinazione inPay e ...

