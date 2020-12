Centro tamponi, vogliono saltare la fila: avevano cenato con 16 persone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trasgrediscono tutte le norme vigenti in materia di contenimento del contagio, poi pretendono il test al Centro tamponi senza prenotazione. È baraonda al Centro tamponi di Bussolengo, in provincia di Verona. Colpa di due individui che hanno cercato in ogni modo possibile di scavalcare la fila venutasi a creare per via delle numerose persone che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trasgrediscono tutte le norme vigenti in materia di contenimento del contagio, poi pretendono il test alsenza prenotazione. È baraonda aldi Bussolengo, in provincia di Verona. Colpa di due individui che hanno cercato in ogni modo possibile di scavalcare lavenutasi a creare per via delle numeroseche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

