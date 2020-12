Celebrità nel 2020 | i più grandi scandali dell’anno

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’anno che sta per concludersi è stato particolare, si sa. In questo clima anche lehanno messo del loro. Vediamo qualche caso.: quali sono stati i più eclatanti? Da Ellen DeGeneres a Harry e Meghan: sono tante leche hanno fatto parlare di sé, non tutte in modo positivo. Ellen DeGeneres Conosciamo tutti Ellen, presentatrice dello show omonimo. Ebbene, all’inizioè stata travolta da uno scandalo, partito da alcuni suoi ex collaboratori. Pare che Ellen DeGeneres non sia stata gentile nei riguardi del suo staff in alcune occasioni, e la conferma è arrivata da una ex guardia del corpo, Thomas Majercak. Ma queste dichiarazioni erano solo l’inizio: dieci ex dipendenti ed uno ancora operativo hanno reso una lunga intervista in merito. Secondo le ...