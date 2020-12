Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser ospiti speciali: ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’impegno sociale di Cecilia e Ignazio Nonostante il periodo di vacanza nella neve del Trentino, la coppia formata da Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser si impegna nel sociale anche in questi giorni di spensieratezza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez real) CASA “SEBASTIANO” Nella giornata di oggi, 30 dicembre, i due si sono recati presso Casa “Sebastiano” gestita dalla onlus Fondazione Trentina per l’Autismo. Si tratta del centro unico in Europa per aiutare persone soggette ad autismo. Come scrive Moser nelle sue Instagram stories: È una realtà davvero complicata ancora troppo poco conosciuta e aiutata. Durante questo periodo difficile dobbiamo ricordarci di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’impegno sociale diNonostante il periodo di vacanza nella neve del Trentino, la coppia formata dasi impegna nel sociale anche in questi giorni di spensieratezza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRodriguez (@chechurodriguez real) CASA “SEBASTIANO” Nella giornata di oggi, 30 dicembre, i due si sono recati presso Casa “Sebastiano” gestita dalla onlus Fondazione Trentina per l’Autismo. Sidel centro unico in Europa per aiutare persone soggette ad autismo. Come scrivenelle sue Instagram stories: È una realtà davvero complicata ancora troppo poco conosciuta e aiutata. Durante questo periodo difficile dobbiamo ricordarci di ...

