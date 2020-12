Cdp | Garanzia Campania Bond | al via il quinto slot per 21 | 5 mln da parte di 9 Pmi del territorio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al via oggi la quinta emissione di Miniper 21,5 milioni di euro, realizzata da 9 Pmi campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nelregionale, attraverso, lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regionetramite la società in house Sviluppo. Il programma, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148 milioni di euro, è stato avviato lo scorso 9 aprile con la prima emissione di Miniper 21,5 milioni di euro dadi otto PMI campane ed integrato da un secondo closing di 23,75 milioni di euro dadi ulteriori dieci emittenti operative ine da una terza e quarta emissione ...