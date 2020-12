Causa Boban, Milan condannato a pagare 5 milioni all’ex Chief Football Officer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non è un fine anno col botto per il Milan che subisce la sentenza del tribunale di Milano, sezione lavoro, in merito alla Causa intentata da Zvonimir Boban. L'ex centrocampista sostanzialmente ha ottenuto la condanna del club che sarà costretto a pagare 5,37 milioni di euro, come riporta Gazzetta.it. L'ex Chief Football Officer era stato licenziato dopo aver rilasciato un'intervista alla Gazzetta in cui, tra le altre cose, aveva denunciato, il fatto di non essere stato coinvolto nella scelta di quello che avrebbe dovuto essere il nuovo tecnico Ralf Rangnick (decisione poi ripudiata, a favore della permanenza di Stefano Pioli). In seguito alle sue parole, Boban era stato allontanato dal club rossonero per "giusta ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non è un fine anno col botto per ilche subisce la sentenza del tribunale dio, sezione lavoro, in merito allaintentata da Zvonimir. L'ex centrocampista sostanzialmente ha ottenuto la condanna del club che sarà costretto a5,37di euro, come riporta Gazzetta.it. L'exera stato licenziato dopo aver rilasciato un'intervista alla Gazzetta in cui, tra le altre cose, aveva denunciato, il fatto di non essere stato coinvolto nella scelta di quello che avrebbe dovuto essere il nuovo tecnico Ralf Rangnick (decisione poi ripudiata, a favore della permanenza di Stefano Pioli). In seguito alle sue parole,era stato allontanato dal club rossonero per "giusta ...

