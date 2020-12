Catania a Tacopina, è tutto fatto. Il closing il 9 gennaio. L’annuncio dell’avvocato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La telenovela relativa al Catania Calcio è finita. Il club etneo passerà al gruppo di Joe Tacopina, ex patron del Venezia e del Bologna. Ad annunciarlo è l’avvocato che rappresenta Tacopina, Giovanni Ferraù, che sui social ha scritto: “Grazie al lavoro immenso compiuto dai professionisti delle parti, SIGI e il gruppo Tacopina hanno raggiunto l’accordo per la cessione del Calcio Catania. Le parti hanno fissato la data del 9 gennaio 2021 per l’esecuzione dell’accordo. La cessione definitiva avverrà subito dopo!”. Il 9 gennaio, quindi, si terrà il closing per il passaggio delle quote e per la definitiva acquisizione del club. Snodo fondamentale, la riduzione dell’elevato monte debiti da 60 milioni di euro che attanagliava il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La telenovela relativa alCalcio è finita. Il club etneo passerà al gruppo di Joe, ex patron del Venezia e del Bologna. Ad annunciarlo è l’avvocato che rappresenta, Giovanni Ferraù, che sui social ha scritto: “Grazie al lavoro immenso compiuto dai professionisti delle parti, SIGI e il gruppohanno raggiunto l’accordo per la cessione del Calcio. Le parti hanno fissato la data del 92021 per l’esecuzione dell’accordo. La cessione definitiva avverrà subito dopo!”. Il 9, quindi, si terrà ilper il passaggio delle quote e per la definitiva acquisizione del club. Snodo fondamentale, la riduzione dell’elevato monte debiti da 60 milioni di euro che attanagliava il ...

ILOVEPACALCIO : Il #Catania è pronto a soffiarlo al #Palermo ???? - ILOVEPACALCIO : Un tifoso rosanero sfida #DiPiazza: 'Spero che non tu non abbia lasciato #Palermo per aiutare #Tacopina a #Catania'… - news_catania : #Gazzetta - #Catania aspetta #Tacopina - ideaRACatania : ?DEAL DONE. Ad annunciare il raggiungimento dell’#accordo per la cessione delle quote del pacchetto azionario del C… - peterkama : catania a Tacopina , accordo raggiunto tra gli avvocati #LaSicilia -