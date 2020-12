Castori non recrimina: “Monza è squadra forte” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giù di tono mister Castori al termine della gara al Brianteo. “Quella brianzola è squadra forte non la scopriamo oggi. Anderson ha sciupato il pari e lì è cambiata la gara. Potevamo rimettere subito a posto le cose e invece l’episodio non ci ha aiutato. Poi da un’invenzione di Boateng è partito il raddoppio. Rigore su Djuric? Non ne voglio parlare di queste cose. Mercato? Ne parlerò con la società in modo ponderato e in tutta calma. Non cambia nulla dopo questa sconfitta. Monza ha ottima caratura. Due trasferte ravvicinate non è il massimo per noi in questo momento dove c’è forse un pizzico di stanchezza. Tre punti vanno bene anche se speravo in un pari almeno”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giù di tono misteral termine della gara al Brianteo. “Quella brianzola ènon la scopriamo oggi. Anderson ha sciupato il pari e lì è cambiata la gara. Potevamo rimettere subito a posto le cose e invece l’episodio non ci ha aiutato. Poi da un’invenzione di Boateng è partito il raddoppio. Rigore su Djuric? Non ne voglio parlare di queste cose. Mercato? Ne parlerò con la società in modo ponderato e in tutta calma. Non cambia nulla dopo questa sconfitta.ha ottima caratura. Due trasferte ravvicinate non è il massimo per noi in questo momento dove c’è forse un pizzico di stanchezza. Tre punti vanno bene anche se speravo in un pari almeno”. Consiglia

