Cassani | “A 12 anni facemmo un frontale con papà | da quel giorno | tutte le notti | ho gli incubi”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Giornale ha pubblicato oggi una lunga intervista a Davide, ex corridore professionista, commentatore televisivo per diciottoe dal gennaio 2014 Ct della nazionale, che ha da poco compiuto 60racconta della sua immortale passione per la bici, per il suo compleanno si è regalato un giro di 60 km, ma anche dei suoinotturni «Tutto nasce da un brutto incidente del 1973.trasportava con il suo camion vino in giro per tutta Italia ed ebbe un solo incidente nella sua vita: c’ero anch’io. Avevo solo 12uncon un’auto. Io stavo dormendo e mi svegliai di soprassalto: dale, ho gli ...