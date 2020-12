Caso Regeni, l’Egitto dice no al processo in Italia: “è immotivato” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il procuratore generale egiziano respinge il processo per i 4 responsabili individuati dalla magistratura Italiana per l’uccisione di Giulio Regeni. Getty ImagesResta alta la tensione tra Roma e Il Cairo sul Caso di Giulio Regeni. La magistratura Italiana, il 10 dicembre scorso, aveva chiuso le indagini contro 4 agenti dei servizi segreti egiziani, indicandoli come colpevoli della morte del ricercatore Italiano. La nota diffusa ora dalla procura generale egiziana mette un freno al processo che si deve tenere in Italia. Per l’Egitto il processo a Roma sarebbe, infatti, “immotivato”. Leggi anche -> Sarah Simental morta a 18 anni a causa del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il procuratore generale egiziano respinge ilper i 4 responsabili individuati dalla magistraturana per l’uccisione di Giulio. Getty ImagesResta alta la tensione tra Roma e Il Cairo suldi Giulio. La magistraturana, il 10mbre scorso, aveva chiuso le indagini contro 4 agenti dei servizi segreti egiziani, indicandoli come colpevoli della morte del ricercatoreno. La nota diffusa ora dalla procura generale egiziana mette un freno alche si deve tenere in. Perila Roma sarebbe, infatti, “”. Leggi anche -> Sarah Simental morta a 18 anni a causa del ...

eziomauro : Regeni, l'Egitto: 'Processo immotivato. Caso usato per nuocere ai rapporti con l'Italia' - Avvenire_Nei : Il caso. Omicidio #Regeni, Procura egiziana respinge l'inchiesta italiana: no a processo - pfmajorino : Le dichiarazioni della Procura egiziana sul caso #Regeni, rese pubbliche oggi, sono un atto ostile e inaccettabile… - liberainfo : RT @eziomauro: Regeni, l'Egitto: 'Processo immotivato. Caso usato per nuocere ai rapporti con l'Italia' - filotesa : RT @LaPrimaManina: #Regeni, l'Egitto: 'Processo immotivato, caso usato per nuocere ai rapporti con l'Italia' #AmnestyInternational: 'Consi… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Regeni Regeni, la procura egiziana: «Caso usato per nuocere ai rapporti con Roma» Il Messaggero Regeni choc – I pm egiziani: non ci sono le basi per un processo. Scagionati gli 007. I colpevoli? Boh…

Su quello che (senza offesa per chi ne soffre le terribili conseguenze) possiamo ormai definire ‘il mistero di Pulcinella’, oggi la procura egiziana ha dato ‘il colpo di grazia’ ad una vicenda, quella ...

Regeni, la procura egiziana e la teoria del complotto: l’omicidio architettato per screditare i rapporti tra Egitto ed Italia

In una nuova nota i magistrati del Cairo accusano Giulio di comportamenti sospetti, respingono le accuse di Roma contro i quattro 007 e ribadiscono di non voler collaborare con le autorità italiane. P ...

Su quello che (senza offesa per chi ne soffre le terribili conseguenze) possiamo ormai definire ‘il mistero di Pulcinella’, oggi la procura egiziana ha dato ‘il colpo di grazia’ ad una vicenda, quella ...In una nuova nota i magistrati del Cairo accusano Giulio di comportamenti sospetti, respingono le accuse di Roma contro i quattro 007 e ribadiscono di non voler collaborare con le autorità italiane. P ...