Caso Regeni, la Procura egiziana non arretra: «Nessun colpevole, processo immotivato»

La Procura generale egiziana insiste: «Nessun colpevole riconosciuto, il processo resta immotivato». Dopo 4 anni Nessuna verità per Giulio Regeni «Il Procuratore generale ha annunciato che per il momento non…

