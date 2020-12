Caso Regeni, la procura egiziana insiste: 'Processo immotivato' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Non c'è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l'uccisione, il sequestro e la tortura di Giulio Regeni, in quanto il responsabile resta sconosciuto'. Lo sostiene la procura generale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Non c'è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l'uccisione, il sequestro e la tortura di Giulio, in quanto il responsabile resta sconosciuto'. Lo sostiene lagenerale ...

La nota diffusa da Il Cairo torna però oggi a sottolineare come il Procuratore abbia "incaricato le parti cui è affidata l'inchiesta di proseguire le ricerche per identificare" i responsabili. "Il pro ...

“Il procuratore” generale egiziano Hamada Al Sawi “esclude ciò che è stato attribuito a quattro ufficiali della Sicurezza nazionale a proposito di questo caso”, si afferma inoltre nel testo pubblicato ...

