Casalino | protagonista a tutti i costi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) E' molto più di un addetto stampa, è consigliere e spin doctor di Giuseppe Conte e l'uomo ombra, addirittura una specie di Richelieu, uno che non si limita a giocare per conto terzi. In genere, il portavoce di un presidente del Consiglio sta sempre un passo indietro rispetto all'uomo che deve rappresentare. Filippo Sensi, storico addetto stampa, prima di Matteo Renzi e poi di Paolo Gentiloni, pur avendo un fisico ingombrante (ai tempi pesava più di 130 chili), riusciva a stare in disparte, evitando di fare ombra al principale. Paolo Bonaiuti, il giornalista che per vent'anni accompagnò Silvio Berlusconi nella sua avventura politica, sembrava l'angelo custode del Cavaliere, spuntando sempre alle sue spalle, anche se si distingueva per la discrezione. Roccoinvece no, a differenza di chi lo ha preceduto nel ruolo di portavoce, sta sempre un passo avanti a ...