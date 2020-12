Carnevali: «Il Sassuolo punta all’Europa. Mercato? Non cediamo nessuno» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto un bilancio del 2020: le sue dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto un bilancio del 2020. 2020 – «Questa è stata un’annata difficile sotto tutti gli aspetti, dalla vita quotidiana all’aspetto sportivo. Il primo pensiero è andato sempre alla salute, poi abbiamo dedicato spazio anche al campo: lì le cose sono andate molto bene». CENTENARIO – «L’anno è speciale, straordinario. Avremmo voluto fare più cose ma siamo comunque soddisfatti, abbiamo presentato la squadra, lo sponsor tecnico, abbiamo aperto uno store. Siamo riusciti a portare a termine queste cose e abbiamo titolato la strada che porta al centro sportivo al dottor Squinzi. In questi anni stiamo correndo, siamo in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giovanni, amministratore delegato del, ha fatto un bilancio del 2020: le sue dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale Giovanni, amministratore delegato del, ha fatto un bilancio del 2020. 2020 – «Questa è stata un’annata difficile sotto tutti gli aspetti, dalla vita quotidiana all’aspetto sportivo. Il primo pensiero è andato sempre alla salute, poi abbiamo dedicato spazio anche al campo: lì le cose sono andate molto bene». CENTENARIO – «L’anno è speciale, straordinario. Avremmo voluto fare più cose ma siamo comunque soddisfatti, abbiamo presentato la squadra, lo sponsor tecnico, abbiamo aperto uno store. Siamo riusciti a portare a termine queste cose e abbiamo titolato la strada che porta al centro sportivo al dottor Squinzi. In questi anni stiamo correndo, siamo in ...

PietroMazzara : Il #Milan aveva chiesto info al #Sassuolo sullo status di #Scamacca al termine dell’ultimo Sassuolo-Milan, ricevend… - sfvofficial : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo, Carnevali: 'Torneremo presto in Europa. A gennaio non cederemo nessuno' - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali: 'Torneremo presto in Europa. A gennaio non cederemo nessuno' - TUTTOJUVE_COM : Carnevali: 'Il Sassuolo non ha mai ceduto i suoi calciatori più importanti nella finestra di mercato di gennaio' - ilnapolionline : Giovanni Carnevali (d.s. Sassuolo): 'Bugeja? Sarà difficile trattenerla anche il prossimo anno' -… -