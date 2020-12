Capodanno tra denunce e veglioni, un’indagine Coldiretti-Ixé rivela: 1 italiano su 2 pronto a fare la spia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Capodanno tra denunce e veglioni: un’indagine Coldiretti-Ixé rivela che 1 italiano su 2 è pronto a fare la spia. Dunque, la festa alle porte registrerà l’epico scontro tra trasgressori e delatori. Almeno stando all‘indagine Coldiretti-Ixé… Ecco dove siamo arrivati. Ecco dove ci hanno portati Dpcm e restrizioni di governo. Mesi di lockdown, semafori geografici, divieti e permessi a corrente alternata. un’indagine Coldiretti-Ixé rivela: 1 italiano su 2 è pronto a denunciare i veglioni. O meglio: quasi un italiano su due (pari al 47% emerso dall’indagine) è pronto a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020)tra-Ixéche 1su 2 èla. Dunque, la festa alle porte registrerà l’epico scontro tra trasgressori e delatori. Almeno stando all‘indagine-Ixé… Ecco dove siamo arrivati. Ecco dove ci hanno portati Dpcm e restrizioni di governo. Mesi di lockdown, semafori geografici, divieti e permessi a corrente alternata.-Ixé: 1su 2 èa denunciare i. O meglio: quasi unsu due (pari al 47% emerso dall’indagine) èa ...

