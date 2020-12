Capodanno in zona rossa fino al 3 gennaio: coprifuoco fino alle 7. Le ipotesi sulle riaperture di palestre, cinema e musei (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sarà un Capodanno insolito quello per il 2021, innanzitutto perché tornerà la zona rossa con l’inizio del nuovo anno. Addio ai festeggiamenti in piazza, ai brindisi con decine di amici e ai grandi cenoni. Sarà un Capodanno in solitaria con un coprifuoco fissato alle 22. Nessuna deroga. Dal 31 dicembre al 3 gennaio, e poi dal 5 al 6 gennaio l’Italia sarà in zona rossa, così come stabilito dal decreto Natale per contenere la pandemia del Coronavirus. L’unico giorno di tregua sarà il 4 gennaio. coprifuoco esteso fino alle 7 del mattino per Capodanno Scordiamoci, dunque, i negozi aperti o la libertà di movimento ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sarà uninsolito quello per il 2021, innanzitutto perché tornerà lacon l’inizio del nuovo anno. Addio ai festeggiamenti in piazza, ai brindisi con decine di amici e ai grandi cenoni. Sarà unin solitaria con unfissato22. Nessuna deroga. Dal 31 dicembre al 3, e poi dal 5 al 6l’Italia sarà in, così come stabilito dal decreto Natale per contenere la pandemia del Coronavirus. L’unico giorno di tregua sarà il 4esteso7 del mattino perScordiamoci, dunque, i negozi aperti o la libertà di movimento ...

Adnkronos : #Italia #zonarossa, cosa si può fare a #Capodanno - StraNotizie : Capodanno in zona rossa: ecco cosa si può fare da domani - quellodituitter : RT @salvinibloccam1: Comunque mi sento presa in giro quando mi chiedono 'cosa farai a Capodanno?!'. Ma cosa vuoi che faccia Karen, siamo in… - cronaca_news : Capodanno in zona rossa: ecco cosa si può fare da domani - elena9754348166 : Stiamo parlando di una persona che ha fatto una vigilia di Natale dal fidanzato con una quindicina di invitati, per… -