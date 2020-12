Capodanno in zona rossa: ecco cosa si può fare da domani (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lockdown in tutta Italia fino al 3 gennaio, poi l'unico giorno di zona arancione il 4. Dal giorno precedente l'Epifania e per il 6 torna la chiusura totale. Dopo le feste tornano in vigore le regole stabilite dal Dpcm del 3 dicembre, che scadrà il 15 gennaio Leggi su repubblica (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lockdown in tutta Italia fino al 3 gennaio, poi l'unico giorno diarancione il 4. Dal giorno precedente l'Epifania e per il 6 torna la chiusura totale. Dopo le feste tornano in vigore le regole stabilite dal Dpcm del 3 dicembre, che scadrà il 15 gennaio

