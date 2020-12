Capodanno in zona rossa: cosa si può fare e cosa è vietato il 31 dicembre e il 1 gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dal 31 dicembre l’Italia torna in zona rossa, con restrizioni sugli spostamenti e regole adottate per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del Covid-19. Dal 31 dicembre al 3 gennaio, e poi il 5 e il 6, infatti, l’Italia si troverà in uno scenario di massima gravità caratterizzato da un livello di rischio alto, quello di tipo 4. Nei giorni rossi è possibile effettuare un solo spostamento al giorno per andare a far visita a parenti e amici, comunque per un massimo di due persone a cui si possono aggiungere i minori di 14 anni, i disabili o persone non autosufficienti. Questi spostamenti saranno consentiti anche al di fuori del proprio comune, purché nella stessa Regione, sempre dalle 5 alle 22, con autocertificazione a seguito.



