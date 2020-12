Capodanno in zona rossa: cosa si potrà fare e cosa no 31 dicembre e 1 gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’Italia torna in lockdown. Strade vuote a Natale, negozio chiusi, bar e ristoranti aperti solo per l’asporto. Lo stesso scenario si presenterà anche per Capodanno. Dal 31 dicembre l’Italia torna in zona rossa e lo sarà fino al 3 gennaio 2021, visto che anche il sabato e la domenica avranno le stesse regole da seguire. Una zona rossa che smetterà di essere tale, solo il 4 gennaio e il 5 gennaio, quando l’Italia tornerà invece a essere zona arancione. Ma torniamo ai giorni di Capodanno, che negli altri anni sarebbero significati veglione, feste, concerti in piazza. Per l’ultimo giorno del 2020 ovviamente non succederà nulla di tutto questo! cosa si può ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’Italia torna in lockdown. Strade vuote a Natale, negozio chiusi, bar e ristoranti aperti solo per l’asporto. Lo stesso scenario si presenterà anche per. Dal 31l’Italia torna ine lo sarà fino al 32021, visto che anche il sabato e la domenica avranno le stesse regole da seguire. Unache smetterà di essere tale, solo il 4e il 5, quando l’Italia tornerà invece a esserearancione. Ma torniamo ai giorni di, che negli altri anni sarebbero significati veglione, feste, concerti in piazza. Per l’ultimo giorno del 2020 ovviamente non succederà nulla di tutto questo!si può ...

ADM_assdemxmi : RT @IntornoTirano: Valtellina: Capodanno in zona rossa, ma nel cenone “di casa” trionfa il km zero - IntornoTirano : Valtellina: Capodanno in zona rossa, ma nel cenone “di casa” trionfa il km zero - zazoomblog : Capodanno in zona rossa: cosa si può fare e cosa è vietato il 31 dicembre e il 1 gennaio - #Capodanno #rossa:… - repubblica : Capodanno in zona rossa: ecco cosa si può fare da domani [di Cristina Nadotti] [aggiornamento delle 10:09] - a42nno : RT @repubblica: Capodanno in zona rossa: ecco cosa si può fare da domani -