Capodanno 2021: dal «Grande Fratello Vip» ad Amadeus, ecco cosa seguire in Tv il 31 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È curioso che nell’anno in cui nessuna piazza sarà affollata nella notte di San Silvestro per le restrizioni imposte dal Dpcm, le platee più gremite saranno quelle televisive. Il 31 dicembre del 2020, infatti, sono previsti diversi speciali in diretta per dare il benvenuto al nuovo anno con la speranza di riappropriarci di tutto quello di cui ci ha privato l’ultimo. La tradizione di Raiuno viene portata avanti ancora una volta dal consueto appuntamento con L’Anno che Verrà condotto da Amadeus che, però, proprio a causa dell’epidemia, non si terrà a Terni, ma negli Studi Rai Fabrizio Frizzi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È curioso che nell’anno in cui nessuna piazza sarà affollata nella notte di San Silvestro per le restrizioni imposte dal Dpcm, le platee più gremite saranno quelle televisive. Il 31 dicembre del 2020, infatti, sono previsti diversi speciali in diretta per dare il benvenuto al nuovo anno con la speranza di riappropriarci di tutto quello di cui ci ha privato l’ultimo. La tradizione di Raiuno viene portata avanti ancora una volta dal consueto appuntamento con L’Anno che Verrà condotto da Amadeus che, però, proprio a causa dell’epidemia, non si terrà a Terni, ma negli Studi Rai Fabrizio Frizzi.

