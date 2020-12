CAOS COVID/ "Segnali di 3^ ondata, Lazio maglia nera: quante incognite sul vaccino" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle prime tre settimane dopo la prima dose di vaccino l’efficacia media è del 52%. Ma questo dato non deve scoraggiare dal vaccinarsi. Primi Segnali di terza ondata Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle prime tre settimane dopo la prima dose dil’efficacia media è del 52%. Ma questo dato non deve scoraggiare dal vaccinarsi. Primidi terza

Agenzia_Ansa : #Usa, Donald #Trump minaccia un mese di caos, 'non me ne vado'. Il tycoon sarebbe arrivato anche a minacciare di no… - leggoit : Vaccino anti Covid, è caos anche all'estero. Fauci: «Usa in ritardo». E in Germania l'attesa è di un mese e mezzo - TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Comincia nel caos la campagna vaccinale. Il maltempo ferma il siero anti Covid, 470mila dosi bloccate per neve. Rischi… - Domenic97633723 : RT @Domenic97633723: @matteosalvinimi Matteo...con Azzolina...ministro...e un disastro...a 360° dive mette mani...pardon le rotelle...arriv… - AnsaValledAosta : COVID, il punto in Valle d'Aosta. Dati corretti, calano contagiati e ricoverati #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : CAOS COVID Frosinone, è caos Covid: un altro tesserato positivo Corriere dello Sport.it Pronto soccorso di nuovo in apnea per maxi afflusso

LA SANITÀPESARO Pronto soccorso di nuovo in apnea nei due presidi Marche Nord di Pesaro e Fano, congestionati nelle ultime 24 ore per la mole di accessi. Direzione sanitaria e responsabili ...

CAOS COVID/ “Segnali di 3^ ondata, Lazio maglia nera: quante incognite sul vaccino”

Il quadro della pandemia ha offerto ieri numeri incoraggianti: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 11.212 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 128.740 tamponi effettuati, con un tasso ...

LA SANITÀPESARO Pronto soccorso di nuovo in apnea nei due presidi Marche Nord di Pesaro e Fano, congestionati nelle ultime 24 ore per la mole di accessi. Direzione sanitaria e responsabili ...Il quadro della pandemia ha offerto ieri numeri incoraggianti: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 11.212 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 128.740 tamponi effettuati, con un tasso ...