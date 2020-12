Cantieri di Saint Nazaires Il polo italiano sta per saltare Parigi e l’Antitrust europea frenano Fincantieri Se i francesi ci perdono il mercato non vale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questa volta non si tratta di semplice concorrenza sleale: la decisione della Francia di impedire l’acquisizione deinavali dida parte di Finvìola tutte le regole europee sul libero, ed è assolutamente illegale. Una forzatura gravissima delle norme comunitarie e dei rapporti bilaterali, ma che ugualmente non ha impedito di arrivare a un metro dal definitivo fallimento dell’operazione. In base agli accordi con, la cessione di Stx deve essere conclusa entro domani, 31 dicembre, ma le informazioni fornite dal gruppoalUe non hanno sbloccato un veto che – casualmente – fa molto comodo a Francia e Germania, tutt’altro che felici del rafforzamento di un ricome ...

Secondo fonti stampa francesi, la Francia concederà a Fincantieri un mese in più per acquisire Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) ...(Teleborsa) - Il governo francese ha concesso un altro mese a Fincantieri per finalizzare l'acquisizione dei cantieri di Saint Nazaire, appena in tempo per non dichiarare fallita l'operazione.