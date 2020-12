Campania | prorogata allerta meteo | pioggia e vento forte nelle seguenti zone

InfoCilentoWeb : Maltempo: prorogata l’allerta meteo in Campania #AllertaMeteo #AllertaMeteoCampania #RegioneCampania… - irpiniatimes1 : Protezione Civile Regione Campania: prorogata allerta meteo - Quasimezzogiorn : #Maltempo: #Campania, prorogata allerta meteo fino a domani - infoitinterno : Prorogata allerta meteo in Campania fino a domani 29 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Campania prorogata

I danni si fa fatica a contarli. Ché la mareggiata della scorsa notte a Napoli non ha distrutto solo le strutture dei gazebo esterni, ma in molti casi è riuscita ad aprirsi un varco all’interno del lo ...Prosegue l’allerta meteo in Campania. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta Meteo attualmente in vigore sulla Regione Campania portando però, a partire ...