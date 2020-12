Campagna d’odio dei NoVax Nel mirino l’infermiera simbolo Insulti e minacce alla Alivernini | prima italiana a essere vaccinata “Lo rifarei mille altre volte”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo mesi di pandemia, con il suo gesto simbolico di sottoporsi pervaccinazione ha ridato speranza a gran parte degli italiani. Peccato che non tutti abbiano colto il messaggio d’amore che la giovane infermiera Claudiaha provato a diffondere, trasformandosi essa stessa in undella lotta al Covid-19, come emerge dpioggia sconfinata – e insensata – di(leggi l’articolo) che le sono piovute addosso sui social dagli odiatori seriali dei. Intendiamoci in Italia esiste la libertà di pensiero come anche quella di scegliere se vaccinarsi o meno ma, al contrario, non esiste alcun diritto di deridere, sbeffeggiare e perfino augurare la morte a chi la pensa diversamente. «Non mi aspettavo tanta cattiveria – ha detto al ...