Calciomercato Roma/ Zaccagni, derby con la Lazio: 10 milioni per blindarlo subito (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Calciomercato Roma: le ultime notizie sulle trattative della società giallorossa per la finestra invernale, aggiornate a mercoledì 30 dicembre. Per Mattia Zaccagni è derby con la Lazio. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020): le ultime notizie sulle trattative della società giallorossa per la finestra invernale, aggiornate a mercoledì 30 dicembre. Per Mattiacon la

rionero11 : eh ma ADL è un genio! - CalcioPillole : #Calciomercato #Roma, cosa serve a gennaio? ???????????????????? - romaforever_it : Calciomercato Roma, Carles Perez non pervenuto. Via in prestito? - sportli26181512 : Gazzetta - Verona, sfida Roma-Lazio per Zaccagni ma sul giocatore c'è anche il Milan: Secondo La Gazzetta dello Spo… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: ai giallorossi e all'Inter offerto Cakir, portiere del Trabzonspor #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Mercato, rinnovi, rivoluzioni: Roma, ecco Tiago Pinto. Le missioni del dg La Gazzetta dello Sport Juve: emergenza finita in difesa, Reynolds e Llorente obiettivi concreti

Buone notizie dall'infermeria in casa Juve. In vista della ripresa del campionato dopo la mini-sosta natalizia, alla Continassa rientra infatti l'emergenza in difesa. In un colpo solo Andrea Pirlo rec ...

Inter, de Vrij: “Bello essere paragonato a Samuel”

Intervista Stefan De Vrij: raggiunto dalla Gazzetta dello Sport il difensore ha raccontato la sua sull'ambiente Inter ...

Buone notizie dall'infermeria in casa Juve. In vista della ripresa del campionato dopo la mini-sosta natalizia, alla Continassa rientra infatti l'emergenza in difesa. In un colpo solo Andrea Pirlo rec ...Intervista Stefan De Vrij: raggiunto dalla Gazzetta dello Sport il difensore ha raccontato la sua sull'ambiente Inter ...