Calciomercato Roma, la nuova idea di Tiago Pinto è Montiel del River (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Calciomercato Roma: Tiago Pinto avrebbe individuato in Gonzalo Montiel il rinforzo giusto per i giallorossi Praticamente sfumato Bryan Reynolds, la Roma è tornata a ispezionare il mercato alla ricerca di un terzino destro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la nuova idea di Tiago Pinto sarebbe Gonzalo Montiel del River Plate. L'argentino, punto fermo della Nazionale argentina, ha una clausola rescissoria da 20 milioni ma il suo contratto in scadenza potrebbe far abbassare le pretese ai Millonarios. Sul calciatore ci sarebbero, però, anche il Bologna e il Benfica.

ROMA, 30 DIC - L'ex fantasista Alvaro Recoba entra a far parte ... Recoba, 44 anni, con un passato in Italia nell'Inter (ma anche nel Venezia), si ritirò dal calcio giocato nel 2015, indossando ...

