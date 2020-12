Calciomercato Roma | da Montiel a El Shaarawy | il punto

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il mandato di Tiago Pinto, nuovo direttore sportivo della, inizierà ufficialmente solo tra due giorni. Ma il suo lavoro va avanti ormai da settimane. I nomi sul taccuino del nuovo dirigente giallorosso sono tanti, l’obiettivo è quello di regalare a Fonseca i rinforzi giusti per puntare in alto. Le richieste dell’allenatore portoghese sono chiare: un esterno basso e uno alto, che sappia fare anche gol. I profili individuati non mancano, uno è una vecchia fiamma del club. Si tratta di Gonzalo. L’esterno del River Plate piace da tempo dalle parti di Trigoria. E ora che l’altro obiettivo per la fascia, Reynolds, è sempre più vicino alla Juve,potrebbe bastare in testa alle preferenze. Non è una trattativa semplice: il River spara alto, la clausola rescissoria è fissata a 20 milioni, non pochi. La scadenza del contratto ...