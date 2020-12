Calciomercato Napoli, dalla Spagna: accordo Milik-Atletico Madrid (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Calciomercato Napoli: i media iberici non hanno dubbi sul fatto che i “Colchoneros” abbiano l’ok dell’attaccante polacco, ormai da tempo fuori dai piani di Gattuso e della società. Arkadiusz Milik ha detto si’ all’Atletico Madrid. Secondo il sito del quotidiano spagnolo “AS” l’attaccante del Napoli avrebbe gia’ da tempo un’intesa con il ds dei colchoneros, Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 dicembre 2020): i media iberici non hanno dubbi sul fatto che i “Colchoneros” abbiano l’ok dell’attaccante polacco, ormai da tempo fuori dai piani di Gattuso e della società. Arkadiuszha detto si’ all’. Secondo il sito del quotidiano spagnolo “AS” l’attaccante delavrebbe gia’ da tempo un’intesa con il ds dei colchoneros,

calciomercatoit : ??Claudio #Pea contro #Paratici: 'Ha mandato via #Allegri, ce l'avrò sempre con lui. #DeLaurentiis andrebbe squalifi… - sscalcionapoli1 : Palmieri, il Napoli vuole stringere: due possibili formule per il trasferimento #calciomercato - sscalcionapoli1 : Milik, contatti intensi Napoli-Atletico: c'è l'offerta, cifre e dettagli #calciomercato - cn1926it : TS – #Llorente-#Juventus, possibile colpo last minute: affondo dopo la #Supercoppa - _SiGonfiaLaRete : Ancora possibile il rinnovo di #Maksimovic con il #Napoli -