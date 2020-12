Calciomercato Lazio, è Bradaric il nome per sostituire Lulic (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Senad Lulic è lontano dai campi ormai da diverso tempo. La Lazio avrebbe individuato in Bradaric il sostituto del bosniaco Senad Lulic è assente nella formazione biancoceleste ormai da diverso tempo. La Lazio continuerà ad aspettarlo, ma in questa finestra di gennaio potrebbe anche intervenire sul mercato. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, quello del croato del Lille, Domagoj Bradaric, potrebbe essere il nome designato. Classe 1999 (21 anni), il giocatore ad oggi non trova spazio nell’undici del Lille, il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni. Il direttore sportivo del Club, Campos, è inoltre un uomo di Mendes e i rapporti con Tare sono buoni per avviare al meglio una trattativa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Senadè lontano dai campi ormai da diverso tempo. Laavrebbe individuato inil sostituto del bosniaco Senadè assente nella formazione biancoceleste ormai da diverso tempo. Lacontinuerà ad aspettarlo, ma in questa finestra di gennaio potrebbe anche intervenire sul mercato. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, quello del croato del Lille, Domagoj, potrebbe essere ildesignato. Classe 1999 (21 anni), il giocatore ad oggi non trova spazio nell’undici del Lille, il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni. Il direttore sportivo del Club, Campos, è inoltre un uomo di Mendes e i rapporti con Tare sono buoni per avviare al meglio una trattativa. Leggi su Calcionews24.com

