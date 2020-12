Calciomercato Juventus, bloccato Rovella: accordo con il Genoa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Juventus avrebbe anticipato tutti nella corsa a Rovella: il centrocampista sarebbe stato bloccato per 10 milioni di euro. Ecco le ultime La Juventus anticipa tutti e mette a segno il colpo: dal Genoa in arrivo Nicolò Rovella. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera avrebbe offerto al club ligure 10 milioni e la possibilità di tenere in prestito il giocatore fino al termine della stagione. I dettagli sono ancora da definire ma sembra ormai un’operazione avviata. I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laavrebbe anticipato tutti nella corsa a: il centrocampista sarebbe statoper 10 milioni di euro. Ecco le ultime Laanticipa tutti e mette a segno il colpo: dalin arrivo Nicolò. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera avrebbe offerto al club ligure 10 milioni e la possibilità di tenere in prestito il giocatore fino al termine della stagione. I dettagli sono ancora da definire ma sembra ormai un’operazione avviata. I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

