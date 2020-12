Calcio | il tribunale di Milano accoglie parzialmente il ricorso di Zvonimir Boban contro il Milan

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ildi, secondo quanto riporta Rai Sport, haaccolto ildiil. L’ex dirigente rossonero aveva intentato una causa al club dopo la rescissione del suo contratto contestando le motivazioni del suo allontanamento. Il, che dovrebbe risarcire il croato per una somma pari a cinque milioni di euro, però, dopo aver analizzato la sentenza, è intenzionato a ricorrere in secondo grado. Secondo quanto riportato da Rai Sport, inoltre, la società rossonera è fiduciosa che il suo operato verrà valutato in modo corretto nei successivi gradi di giudizio. Foto: Lapresse