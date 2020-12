Calcio estero, dal flop Barcellona al futuro di Diego Costa: le news del 30 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutte le notizie di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Delude ancora il Barcellona al ritorno in campo dopo la pausa natalizia. La squadra di Koeman non va oltre l’1-1 casalingo contro l’Eibar: blaugrana passati addirittura in svantaggio e salvati dalla rete di Dembele. Con Messi assente, Braithwaite ha fallito un Calcio di rigore a inizio partita. Se Real e Atletico Madrid faranno oggi bottino pieno, il Barça rischia di scivolare già a -10 dalla coppia di testa dopo appena 15 giornate di Liga. Piove sul bagnato per Koeman, con Coutinho costretto ad operarsi dopo l’infortunio al menisco esterno del ginocchio rimediato nel corso della ripresa contro l’Eibar. Si preannuncia un lungo stop per il brasiliano ex Bayern ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutte le notizie diLive:mercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo Delude ancora ilal ritorno in campo dopo la pausa natalizia. La squadra di Koeman non va oltre l’1-1 casalingo contro l’Eibar: blaugrana passati addirittura in svantaggio e salvati dalla rete di Dembele. Con Messi assente, Braithwaite ha fallito undi rigore a inizio partita. Se Real e Atletico Madrid faranno oggi bottino pieno, il Barça rischia di scivolare già a -10 dalla coppia di testa dopo appena 15 giornate di Liga. Piove sul bagnato per Koeman, con Coutinho costretto ad operarsi dopo l’infortunio al menisco esterno del ginocchio rimediato nel corso della ripresa contro l’Eibar. Si preannuncia un lungo stop per il brasiliano ex Bayern ...

Addio alle agevolazioni del Decreto Crescita: quanto spenderanno in più i club italiani?

Con una circolare emessa nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha momentaneamente sospeso il Decreto Crescita a causa della mancanza di un decreto attuativo che lo renda operativo e che renda uffi ...

