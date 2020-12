Calcio | allarme Covid in Premier League | si valuta lo stop del campionato inglese

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’aumento dei contagi da-19 preoccupa il Regno Unito e la, il massimodi. Il numero di positivi, infatti, continua a crescere anche nel cotesto calcistico e i vertici dirigenziali del “Pallone” starebberondo l’eventualità di fermarsi per due settimane a gennaio. Al momento, però, la Lega ha fatto sapere che si va avanti (fonte: Ansa). Tuttavia, Tottenham-Fulham è in dubbio per un focolaio tra i Cottagers, ed è stata rinviata, sempre a causa del, la sfida tra Everton e Manchester City. Appare chiaro che l’evoluzione delsia e sarà influenzato dai casi che si potranno presentare nei singoli club. Nelle partite disputate, l’Arsenal ha vinto 1-0 a Brighton grazie a un ...