Cagliari, tegola Rog: stagione finita per il centrocampista croato. I dettagli dell’infortunio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Brutta tegola per il Cagliari e per Eusebio Di Francesco.Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Marko Rog fino alla termine della stagione corrente. Il centrocampista croato, che si è infortunato nei giorni scorsi, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'ex Napoli si opererà nelle prossime ore e i tempi di recupero sono di circa sei mesi. L'intervento verrà eseguito nella giornata di oggi dal professor Christian Fink, lo stesso che ha operato Pavoletti, Demiral e Zaniolo, a Innsbruck.Di seguito, il comunicato diramato dal Cagliari sul proprio sito di riferimento."Il calciatore Marko Rog è stato sottoposto ad accertamenti a seguito del trauma al ginocchio destro riportato nell’ultima gara di campionato: la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bruttaper ile per Eusebio Di Francesco.Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Marko Rog fino alla termine dellacorrente. Il, che si è infortunato nei giorni scorsi, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'ex Napoli si opererà nelle prossime ore e i tempi di recupero sono di circa sei mesi. L'intervento verrà eseguito nella giornata di oggi dal professor Christian Fink, lo stesso che ha operato Pavoletti, Demiral e Zaniolo, a Innsbruck.Di seguito, il comunicato diramato dalsul proprio sito di riferimento."Il calciatore Marko Rog è stato sottoposto ad accertamenti a seguito del trauma al ginocchio destro riportato nell’ultima gara di campionato: la ...

Mediagol : #Cagliari, tegola Rog: stagione finita per il centrocampista croato. I dettagli dell'infortunio - salvione : Cagliari, tegola infortuni: lesione al crociato per Rog. - infoitsport : Cagliari, tegola infortuni: lesione al crociato per Rog. - sportli26181512 : #Cagliari, tegola infortuni: lesione al crociato per Rog.: Il centrocampista dovrà operarsi in giornata a Innsbruck… - infoitsport : Tegola per il Cagliari: Marko Rog si rompe il legamento crociato -