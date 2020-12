Cagliari: stagione finita per Rog, ora di nuovo sul mercato? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Gli esami hanno confermato la lesione del crociato per Rog: il croato sarà operato oggi, il Cagliari cercherà un altro centrocampista? Brutta tegola per il Cagliari che perde Marko Rog fino al termine della stagione a causa della rottura del legamento crociato. Il sospetto delle scorse ore è diventato realtà questa mattina, in seguito alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Gli esami hanno confermato la lesione del crociato per Rog: il croato sarà operato oggi, ilcercherà un altro centrocampista? Brutta tegola per ilche perde Marko Rog fino al termine dellaa causa della rottura del legamento crociato. Il sospetto delle scorse ore è diventato realtà questa mattina, in seguito alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Glongari : Ai dettagli la trattativa tra #Inter e #Cagliari per il ritorno di #Nainggolan in Sardegna in prestito secco fino a… - UnioneSarda : #Sardegna - #Nainggolan torna a #Cagliari: prestito fino a fine stagione - GoalItalia : Nainggolan giocherà al Cagliari nella seconda parte di stagione: tutte le opzioni tattiche a disposizione di Di Fra… - ArmandaGelsomin : RT @perchetendenza: #Nainggolan: Perché secondo varie fonti Inter e Cagliari hanno raggiunto un accordo per il suo ritorno in Sardegna in p… - corrdelcalcio : Accordo vicino tra il terzino classe 2001 statunitense Reynolds e la Juventus. Se l’affare andasse in porto, il gio… -