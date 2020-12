Cagliari, Nainggolan ritorna a casa: “Voglio far parlare solo il campo, Di Francesco mi cercava dall’estate” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radja Nainggolan torna al Cagliari.VIDEO Cagliari, il ritorno di Radja Nainggolan: quel saluto freddo del Ninja all’Inter di Conte dice tuttoIl centrocampista belga-indonesiano nel corso del mercato estivo era ritornato a indossare la maglia dell'Inter vista la scadenza del prestito che è stato rinnovato proprio in questi giorni. Il 'Ninja' è atterrato da poco in Sardegna dove è stato accolto da alcuni membri della stampa locale ai quali ha dichiarato quanto segue. Le parole raccolte da tuttomercatoweb.com."Voglio far bene in campo e non far parlare di me soltanto perché non gioco e i motivi. Ho letto cose assurde. Finalmente sono tornato, per la terza volta. Ho parlato con Di Francesco, mi voleva già in estate. Vedo una squadra ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radjatorna al.VIDEO, il ritorno di Radja: quel saluto freddo del Ninja all’Inter di Conte dice tuttoIl centrocampista belga-indonesiano nel corso del mercato estivo erato a indossare la maglia dell'Inter vista la scadenza del prestito che è stato rinnovato proprio in questi giorni. Il 'Ninja' è atterrato da poco in Sardegna dove è stato accolto da alcuni membri della stampa locale ai quali ha dichiarato quanto segue. Le parole raccolte da tuttomercatoweb.com."far bene ine non fardi me soltanto perché non gioco e i motivi. Ho letto cose assurde. Finalmente sono tornato, per la terza volta. Ho parlato con Di, mi voleva già in estate. Vedo una squadra ...

ZZiliani : #Nainggolan torna al Cagliari. D’altronde che te ne fai di un belga trentaduenne in parabola discendente quando ha… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicinissimo il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: prestito secco - Mediagol : #Cagliari, Nainggolan ritorna a casa: 'Voglio far parlare solo il campo, Di Francesco mi cercava dall'estate'… - IlmsgitSport : Nainggolan: «A Cagliari per ritrovare la gioia di giocare...» -