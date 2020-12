Cagliari, Nainggolan “annuncia” il ritorno su Instagram (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari sembra ormai cosa fatta e a confermare il trasferimento del belga in Sardegna è proprio il diretto interessato su Instagram. Il centrocampista ha infatti postato sulle proprie Stories la storia di un tifoso che salutava il ritorno di Nainggolan al Cagliari. Un segnale piuttosto evidente di quella che è la volontà del giocatore ma anche la realtà del calciomercato. Non resta quindi che attendere l’ufficialità, ma la nuova avventura di Radja Nainggolan al Cagliari sembra pronta per iniziare. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ildi Radjaalsembra ormai cosa fatta e a confermare il trasferimento del belga in Sardegna è proprio il diretto interessato su. Il centrocampista ha infatti postato sulle proprie Stories la storia di un tifoso che salutava ildial. Un segnale piuttosto evidente di quella che è la volontà del giocatore ma anche la realtà del calciomercato. Non resta quindi che attendere l’ufficialità, ma la nuova avventura di Radjaalsembra pronta per iniziare. SportFace.

