Cagliari, intervento riuscito per Rog: 6 mesi per il recupero. Il comunicato

Operazione perfettamente riuscita per Marko Rog che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato Il Cagliari ha informato tramite un comunicato ufficiale che è perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Marko Rog. «Il calciatore Marko Rog è stato sottoposto ad intervenuto chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è riuscita perfettamente. Dopo aver osservato alcuni giorni di riposo, il centrocampista potrà così iniziare la rieducazione: i tempi di recupero per la piena ripresa dell'attività agonistica sono stimati in circa 6 mesi. Protagonista di tante battaglie, da vero ...

