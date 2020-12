Cagliari, affaticamento muscolare per Godin. Le ultime (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prosegue la preparazione anti Napoli per il Cagliari di mister Di Francesco. affaticamento muscolare per Godin Nuova giornata di allenamento per il Cagliari di mister Di Francesco, riunitosi questo pomeriggio al centro sportivo di Asseminello per proseguire la preparazione anti Napoli. La seduta di oggi è cominciata con l’attivazione tecnica. Poi la squadra è stato impegnata in una serie di esercitazioni tecniche e di prove degli schemi su palle inattive, a favore e contro. Hanno proseguito il lavoro personalizzato Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Diego Godin. Quest’ultimo deve smaltire un affaticamento al soleo della gamba sinistra. Assente Marko Rog, operatosi stamani al legamento crociato. Per domani è previsto l’ultimo training del 2020. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prosegue la preparazione anti Napoli per ildi mister Di Francesco.perNuova giornata di allenamento per ildi mister Di Francesco, riunitosi questo pomeriggio al centro sportivo di Asseminello per proseguire la preparazione anti Napoli. La seduta di oggi è cominciata con l’attivazione tecnica. Poi la squadra è stato impegnata in una serie di esercitazioni tecniche e di prove degli schemi su palle inattive, a favore e contro. Hanno proseguito il lavoro personalizzato Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Diego. Quest’ultimo deve smaltire unal soleo della gamba sinistra. Assente Marko Rog, operatosi stamani al legamento crociato. Per domani è previsto l’ultimo training del 2020. Leggi su ...

