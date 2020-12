Cagliari, affaticamento al soleo per Diego Godin: lavoro personalizzato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) lavoro personalizzato per Diego Godin nel pomeriggio di mercoledì 30 dicembre. In attesa di riabbracciare Radja Nainggolan, quest’oggi a Cagliari dopo le visite mediche, i rossoblù proseguono il lavoro di preparazione in vista del Napoli. La notizia odierna riguarda le condizioni fisiche del centrale uruguaiano alle prese con un affaticamento al soleo della gamba sinistra. Un problema non di poco conto da monitorare nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020)pernel pomeriggio di mercoledì 30 dicembre. In attesa di riabbracciare Radja Nainggolan, quest’oggi adopo le visite mediche, i rossoblù proseguono ildi preparazione in vista del Napoli. La notizia odierna riguarda le condizioni fisiche del centrale uruguaiano alle prese con unaldella gamba sinistra. Un problema non di poco conto da monitorare nelle prossime ore. SportFace.

