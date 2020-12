Budd | musica per le foreste

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Non di rado quando m’inselvo mi faccio accompagnare dalla buona. Soprattutto quando riesco a cucirmi quei giorni di fila nei quali mi rintano in montagna da qualche parte, aderendo alle ombre degli alberi. Infatti, in diversi libri che ho cucito ho inserito dei consigli all’ascolto per le camminate, l’ho fatto ad esempio inchiostrando le perlustrazioni dei giardini storici in L’Italia è un giardino (Laterza), visitando i grandi alberi delle città italiane ne I giganti silenziosi (Bompiani) o, ancora, decorando … Continua L'articolo proviene da il manifesto.