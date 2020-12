Britney Spears si ritira? Parla una fonte: “Pronta a dire addio alla musica” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nonostante l’uscita di Swimming In The Stars e Matches (che comunque sono brani registrati nel 2016), Britney Spears è in pausa da più di due anni e secondo il figlio Jayden potrebbe anche non tornare mai più a cantare. Anche l’ex manager Larry Rudolph un anno fa ha dichiarato che la principessa del pop potrebbe non esibirsi mai più. In questi giorni a far circolare nuovamente le voci di un presunto ritiro definitivo è stata una fonte vicina alla popstar, che in un’intervista rilasciata a Ok Magazine ha rivelato che Britney vuole porre fine alla conservatorship e alla sua carriera nel mondo della musica. “Britney Spears e suo padre hanno certamente una relazione difficile, ma questa decisione non riguarda solo l’uomo. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nonostante l’uscita di Swimming In The Stars e Matches (che comunque sono brani registrati nel 2016),è in pausa da più di due anni e secondo il figlio Jayden potrebbe anche non tornare mai più a cantare. Anche l’ex manager Larry Rudolph un anno fa ha dichiarato che la principessa del pop potrebbe non esibirsi mai più. In questi giorni a far circolare nuovamente le voci di un presunto ritiro definitivo è stata unavicinapopstar, che in un’intervista rilasciata a Ok Magazine ha rivelato chevuole porre fineconservatorship esua carriera nel mondo della. “e suo padre hanno certamente una relazione difficile, ma questa decisione non riguarda solo l’uomo. ...

