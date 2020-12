Brexit | von der Leyen e Michel firmano accordo commerciale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europea, Charlese Ursula von der, hanno firmato questa mattina l’e di cooperazione UE-Regno Unito. Questosarà ora portato nel Regno Unito per essere firmato dal primo ministro Boris Johnson, prima di essere applicato in via provvisoria a partire dal 1 gennaio 2021. “L’che abbiamo firmato oggi è il risultato di mesi di intensi negoziati in cui l’Unione europea ha mostrato un livello di unità senza precedenti. E’ ungiusto ed equilibrato che tutela pienamente gli interessi fondamentali dell’Unione Europea e crea stabilità e prevedibilità per i cittadini e le imprese”, ha detto. Questo ...