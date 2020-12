Brexit | Johnson | “Saremo il miglior amico e alleato dell’Ue” Il video

(Di mercoledì 30 dicembre 2020): “il” Londra, 30 dic. (askanews) – Un vicino cordiale, ilche l’Unione Europea possa avere. Borisha definito così il rapporto che intende instaurare con Bruxelles non appena lasarà realtà. Il premier britannico è intervenuto in Parlamento a Londra nel corso del dibattito prima della ratifica dell’accordo con l’Ue sulle modalità di uscita del Regno Unito dall’Europa. “Con questo accordo diventeremo un vicino amichevole, ilche l’Ue possa avere, lavorando mano nella mano ogni volta che i nostri valori e i nostri ...

Capezzone : Su @atlanticomag @dariomazzocchi sulle prossime sfide di Boris Johnson dopo il traguardo Brexit

