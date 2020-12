Brenda Lodigiani | chi è | carriera | curiosità e vita privata

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutto sulla nota attrice e comica , le imitazioni più riuscite e i successi. Classe 1987 e guarda caso nata nel lodigiano,, dopo gli studi iniziali in danza classica e modern jazz, debutta in televisione come ballerina nel programma Central Station. Successivamente, diventa uno dei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com